محسن الجبالي: الأسعار لا تتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة

فاروق يوسف _ قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن أسعار الإيجار والتمليك للمجمعات الصناعية المطروحة حاليًا مرتفعة على شباب المستثمرين، وبالتالي هناك حالة من العزوف عن شرائها، مشيرًا إلى أن تكاليف إنشاء الوحدات الصناعية الكائنة بمجمع بياض العرب، أعلى بكثير من مثيلتها في الأراضي المجاورة، وبالتبعية في حالة وجود مستثمر يرغب في شراء وحدة صناعية لن يتجه نحو هذه الوحدات.

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وأكد في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المستثمرين حاليًا يعانون من مشاكل وتحديات عدة منها ما هو خاص بالتشريعات الضريبية والجمركية وعلى رأسها الضريبة العقارية وأيضًا انخفاض إيرادتهم بشكل كبير وتعرضهم لخسائر نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على إعداد مذكرة لعرضها على الجهات المختصة لتذليل معوقات الصناع والمستثمرين في محافظة بني سويف، خاصة أن هناك العديد من مئات المصانع متوقفة عن العمل نتيجة هذه الآثار السلبية.

وطالب الحكومة بإجراء مزيد من خفض الأسعار والعمل على وضع تيسيرات تمويلية سهلة بالتعاون مع البنوك وبأسعار فائدة مخفضة، هذا بالإضافة إلى تحديد أوجه تعاون مشترك ووضع دليل استرشادي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيع منتجاتهم المصنعة، وبما يؤهلها للتصدير في الخارج. موضحًا أن فكرة المجمعات الصناعية تعتبر حلًّا نموذجيًّا لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، ويساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للإنتاج والابتكار.

الإجراءات التمويلية السهلة والترويج للمنتجات سيضمن استمرار المشروعات

وأشار الجبالي إلى أن هناك تحركًا كبيرًا من قبل جمعيات المستثمرين لحل مشكلات المناطق بالتزامن مع إجراءات الحكومة التي تم اتخاذها لمساندة المصنعين، مؤكدًا أن المجمعات الصناعية المتكاملة تعد الطريق نحو تحقيق تنمية حقيقية سريعة من خلال توفير الوقت وعناء ومشقة استخراج التراخيص الصناعية والإجراءات الروتينية.

وتابع أن مثل هذه المشروعات القومية إذا ما تم تنفيذها بالصورة الأمثل فإنها ستوفر على صغار المستثمرين 100% من الوقت، ويحول اهتمامات الشباب نحو التشغيل الفوري والإنتاج وابتكار أفكار إبداعية في التصنيع المحلي، ولذا فإن إزالة المعوقات التي تواجهها وضمان طرح الوحدات بما يتناسب مع إمكانيات المصنعين سيكون له كبير الأثر في ظهور نتائج مبشرة خلال أشهر قليلة.

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 266 وحدة بمساحات تتراوح بين 432 و648 مترًا مربعًا، في منطقة «بياض العرب» بمحافظة بني سويف، للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية وحددت سعر المتر في حالة الإيجار بنحو 22.59 جنيه شهريًّا، و6777 جنيهًا للمتر حال التملك.

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