بهاء العادلي: نمو متوقع في الصناعات المغذية والحرف اليدوية الفترة المقبلة

فاروق يوسف _ كشف المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الصناعات المغذية والحرف اليدوية ستشهدان نموًّا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وذلك مع التوجه الذي تقوم به الحكومة نحو المجمعات الجاهزة، خاصة أن مساحاتها تتناسب مع المشروعات التي يتم إقامتها في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول التي اعتمدت على الصناعات التكاملية في تحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية كبيرة.

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وأضاف العادلي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن هذه الصناعات لها القدرة على تقديم قيمة مضافة للمنتجات وللصناعة المصرية، موضحًا أن وجود هذه المجمعات بمثابة دعم القطاع الصناعي، خاصة بعد اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى خفض أسعارها، وكذلك مقدمات الحجز، ولكنها تحتاج إلى عملية ترويج تتناسب والأوضاع الراهنة.

ولفت إلى أنه يجري الإعداد حاليًا من قبل جمعية مستثمري بدر لتوقيع بروتوكول مع مجلس أمناء وجهاز المدينة بهدف تشغيل عدد 106 ورش من شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه من المقرر توقيع البروتوكول خلال الأيام المقبلة، وبذلك تكون الجمعية انتهت من خطة تحويل الورش كافة إلى الإنتاج في عدة صناعات.

وأكد العادلي أن الجمعية تعمل أيضًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمة أعضائها كافة بما فيها المصانع الكبيرة، وتيسر لهم كل الإجراءات سواء المتعلقة بالمرافق، أو بالحصول على مجمعات وأراضٍ جديدة.

وتوزعت الوحدات التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة على 169 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية مخصصة للصناعات البلاستيكية و159 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أنشطة هندسية وغذائية ونسيج وكيماوية بسيطة ومواد بناء ديكورية و206 وحدة بمنطقة البغدادي بالأقصر مخصص لمشروعات هندسية وغذائية وكيماوية ومفروشات وملابس ومواد بناء ديكورية 266 وحدة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية بسيطة ومعدنية و68 وحدة صناعات غذائية وهندسية وكيماوية و611 بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنشطة مفروشات وملابس وهندسية وكيماوية 178 وحدة بمنطقة غرب جرجا بمحافظة سوهاج صناعات غذائية وهندسية وكيماوية.

يصل إجمالي عدد المصانع التي تعمل ضمن قاعدة بيانات جمعية مستثمري بدر بالمنطقة الصناعية إلى نحو 600 مصنع عامل في قطاعات مختلفة، أما عدد مصانع مدينة بدر كاملة تبلغ نحو 1500 مصنع، منها ما هو قيد العمل ومنه من تحت الإنشاء، ومنهم متوقف، بينما يأتي عدد 112 مصنعًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية الجاهزة بالرخصة، وهي مصانع في قطاع الغزل والنسيج، بينما تتوزع باقي المصانع بين قطاعات صناعية أخرى مختلفة ما بين الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والدوائية.

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