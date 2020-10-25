هيئة الاستثمار تفوز بالمركز الأول خلال فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي بدبى

فازت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وذلك عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 ، والمنعقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي تحت شعار “إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن”.

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وألقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كلمة عبر منصة الملتقى الإلكترونية، أعرب فيها عن شكره البالغ وتقديره لوزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمي ملتقى الاستثمار السنوي كونه بات منصة هامة ورائدة في العالم، تجمع المعنيين بالاستثمار من جميع أنحاء العالم، معربًا عن سعادته لحصول هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على جائزة أفضل وكالة ترويج استثمار استقطبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعتبر دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

ويقوم ملتقى الاستثمار السنوي بدبي بتقييم عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة، حيث يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات، ويتم الاختيار بناء على أسس محددة من جانبها بعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز، وذلك تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد.

جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار فازت هذا العام بمشروع ليكيلا Lekela لتوليد 250 “ميجا وات” بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ويُعد هذا المشروع واحداً من ضمن مشروعات شركة ليكيلا وهي شركة متخصصة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقوم الشركة ببناء وامتلاك وتشغيل مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في القارة الافريقية.

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