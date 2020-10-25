المجمعات الجاهزة.. خطوة على طريق التكامل الصناعي

شاهندة إبراهيم – فاروق يوسف _ طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أسبوعين كراسات شروط 1657 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال فى 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر فى عدة أنشطة صناعية متنوعة، وهو ما يأتي ضمن خطتها للتوسع في إنشاء تلك المجمعات، ما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.

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في هذا العدد استعرضت دوت الخليج المردود الخاص بتلك المجمعات وتأثيرها على الاستثمار في مختلف المناطق الصناعية وما يحتاجه المستثمرون من الحكومة لإنجاح تلك التجربة، وأشاروا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من صغار المستثمرين على المجمعات لشراء كراسات الشروط وحجز الوحدات، لافتين إلى وجود عدة ملاحظات على الطرح يتوجب مراعاتها عند الطروحات المقبلة.

وأضافوا أن الوحدات بأسعار متناسبة فيما يتعلق بالإيجارات، إلا أنه بالنسبة لأسعار المتر في التملك فهي مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الشركات الصغيرة، وإنما ينتفع منها كبار المستثمرين خاصة وأنها تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، وهو ما لا يتوافر لدى الشباب، موضحين أن الشباب يلجأون إلى الاقتراض لبدء مشروعاتهم وهو ما يزيد من الضغوط المالية عليهم.

وأشاروا إلى أن السوق في حاجة إلى المزيد من تلك الوحدات حتى يتسنى للشركات الصغيرة تحقيق أكبر استفادة منها، ومنع حدوث أي زيادة في أسعارها خاصة مع الإقبال الكبير عليها والذي سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض المعروض وظهور السماسرة وتجار الوحدات على غرار تجار الأراضي.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عند الإعلان عن الطرح، إنَّ هذا الطرح يأتى فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بمحافظات الوجه البحرى والصعيد تشمل 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق، مشيرة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رُوعى فى الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

وتوزعت المجمعات الصناعية الجاهزة فى محافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وتراوحت مساحاتها بين 48 مترا إلى 800 متر، فضلًا عن أنها أتاحت الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات وفقًا لطبيعة النشاط، بالإضافة إلى أنها تأتي جميعها كاملة المرافق وبها جميع الاشتراطات ومهيأة للحصول عليها بالترخيص.

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كما أقرت الوزارة عددا من التيسيرات يأتي على رأسها خفض سعر كراسة الشروط من 3 آلاف جنيه إلى ما يتراوح بين 300 و500 جنيه، إلى جانب الإعفاء من رسوم عمليات الترسية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

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