راية لخدمات الاتصالات تقدم عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على شركة بالخليج العربي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات الاتصالات في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تقديم عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على شركة تقع دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فسوف تقوم راية لخدمات مراكز الاتصالات بعمل جميع التقييمات المالية والتقنية اللازمة بالإضافة إلى إجراء الفحص النافي للجهالة ويتم عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها قبل البدء في الإجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ.

كما وافق مجلس الإدارة على البدء في دراسة عملية التصرف الخاصة بأسهم الخزانة والتي قامت الشركة بشرائها من السوق المفتوح بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر الماضي والبالغ عددهم 10.4 مليون جنيه.

وقد قرر المجلس التصرف في الأسهم بعد دراسة أحسن السبل لمصلحة الشركة عن طريق البيع في السوق المفتوح.

وشملت قرارات المجلس، الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في بيع الأصول الثابتة المتهالكة.

كما ناقش المجلس ووافق على السياسة الدخلية المقدمة لإجراءات التصرف في الأصول المتهالكة بالمعايير والشروط الآتية:-

– تشمل الأصول المتهالكة: الكراسي، الموكيت، بلاطات، الأسقف، مصابيع الإضائة ومستهلكات الإضائة، مستهلكات قطع السيرفرات المتستهلكة، أجهزة التليفون المستهلكة.

– يتم بيع الأصول المتهالكة في حدود مبلغ 10 مليون جنيه – سعر الاقتناء، بموافقة العضو المنتدب وفي حالة تجاوز البيع المبلغ سالف الذكر، لابد من العرض على الجمعية العامة للتصديق عليه.

كما ناقش المجلس تفويض العضو المنتدب بالموافقة على بيع الأصول المتهالكة بالشركة وذلك أقصى عشرة مليون جنيها سنوياً وتحتسب قيمة الأصول المتهالكة على سعر الاقتناء.

وشملت القرارات تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوجية الدعوة إلى الجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات والمساهمين.

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