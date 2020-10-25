فيسبوك تعارض مشروعا بحثيا عن الإعلانات السياسية الموجهة

فرانس برس _ طلبت فيسبوك من جامعة نيويورك إنهاء مشروع بحثي بشأن ممارساتها على صعيد الإعلانات السياسية الموجهة بحجة انتهاكه قوانين المنصة من خلال جمعه بيانات عن مستخدميها.

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وكتبت الباحثة في “آد أوبزرفر” (مرصد الإعلان) التابع لجامعة نيويورك لورا إدلسون في تغريدة عبر تويتر الجمعة “قبل أسبوع، أرسلت لي فيسبوك رسالة لمطالبتنا بسحب “آد أوبزرفر” وإلغاء بياناتنا”.

وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، يخضع أداء “فيسبوك” لمراقبة مشددة وسط انتقادات لدورها في الحملات وطريقة استخدام مجموعات سياسية مختلفة لأدوات في تصرفهم عبر “فيسبوك” للتأثير على الناخبين.

وأضافت لورا إدلسون “يحق للجمهور معرفة الطريقة المستخدمة في توجيه الإعلانات السياسية، لذا لن نمتثل لهذا الطلب”.

ويمكن لمستخدمي “فيسبوك” إضافة خاصية “آد أوبزرفر” على متصفحي الإنترنت ما يتيح نسخ الإعلانات التي تظهر لديهم عبر “فيسبوك” وإدراجها ضمن قائمة بيانات عامة، لغايات الشفافية والبحث عن وسائل التوجيه الإعلاني للمستخدمين.

ورد الناطق باسم الشبكة العملاقة جو أوزبورن “لقد أعلمنا جامعة نيويورك قبل أشهر بأن مشروعا لجمع البيانات على فيسبوك ينتهك قواعدنا”.

وأضاف “مكتبتنا الإعلانية التي يعاينها مليونا شخص شهريا، بما يشمل جامعة نيويورك، تقدم شفافية بشأن الإعلانات السياسية أكثر من قنوات التلفزيون والراديو وأي منصة رقمية أخرى”.

وبعد اتهامات باعتماد سلوك متساهل للغاية، عمدت الشبكة الأمريكية العملاقة قبل عام إلى تشديد قواعدها المرتبطة بالإعلانات السياسية، بما يشمل خصوصا منع محاولات تقويض العملية الانتخابية أو بعض التصريحات العنصرية أو المعادية للأجانب.

ولن يُسمح بأي إعلان سياسي جديد على منصات “فيسبوك” في الأسبوع الذي يسبق الانتخابات، كما ستُمنع كل الإعلانات بشأن مواضيع اجتماعية أو سياسية في الولايات المتحدة عند إغلاق مكاتب الاقتراع في الثالث من نوفمبر.

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