التجاري الدولي يقلص خسائره الصباحية إلى 7.39% بمنتصف التعاملات و EGX30 يتراجع 3.87%

رنا ممدوح _ قلص سهم البنك التجاري الدولي – مصر، من خسائره الصباحية في منتصف تعاملات اليوم ليسجل تراجعاً بنسبة 7.39%، متداولا عند مستوى 61.68 جنيه، مقابل 60.1 جنيه في بداية الجلسة.

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وانخفضت خسائر مؤشر البورصة الرئيسي الذي يستحوذ التجاري الدولي على الوزن النسبي الأكبر به إلى 3.87%، ليتداول عند مستوى 10561 نقطة.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.54%، و2.32% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 486.830 مليون جنيه على 163 شركة من خلال 17635 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل ارتفاع 26 في حين لم تتغير أسعار 18.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 45.043 مليون جنيه، منها 36.686 مليون جنيه للمؤسسات، و8.356 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 19.034 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 19.566 مليون جنيه مقابل 531.949 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 64.077 مليون جنيه، منها 50.413 مليون جنيه للأفراد، و13.664 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمةالأكثر انخفاضاً بنسبة 9.69%، تلاه سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.43%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.30%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.02%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 7.93%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.98%.

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