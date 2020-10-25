المالية تبدأ تفعيل مبادرة السداد الفوري للمصدرين نوفمبر المقبل

فاروق يوسف _ تعتزم وزارة المالية بدء تفعيل مبادرة السداد الفوري للمصدرين، يوم 1 نوفمبر المقبل وذلك بتلقي الطلبات من الشركات، من خلال صرف 85% دفعة واحدة من المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجاري، مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد.

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يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته دوت الخليج، في نشرتها الصادرة الخميس الموافق 15 أكتوبر الماضي، بعد أن صرحت نيفين منصور بأن مبادرة السداد الفوري في صدد المراجعة، وإقرارها سيكون خلال أيام.

وتضمنت قائمة البنوك التي سيتم الصرف من خلالها، كلا من البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات.

أما عن الأوراق المطلوبة من الشركات المصدرة للانضمام في هذه المبادرة هي:

1- يشترط أن يكون مقدم الطلب يشغل إحدى الوظائف التالية (مدير الحسابات – المدير المالي – مدير الشئون القانونية- مدير عام – عضو منتدب- نائب ؤئيس مجلس إدارة- رئيس مجلس إدارة) ولن يسمح لأي وظيفة أخرى غير الوظائف سالفة الذكر بتقديم هذا الطلب.

2- إرفاق نسخة من الأوراق الآتية: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وموضح اسم مأمورية الضرائب التابعة لها الشركة، ورقم التسجيل الضريبي، بطاقة الرقم القومي سارية خاصة بكلا من: مقدم الطلب، الوارد اسمه بالسجل التجاري.

3- الموقف الضريبي للشركة حتى 30 يونيو 2020.

4- الموقف الجمركي حتى 30 يونيو 2020.

5- تفويض من الشركة باسم المفوض مقدم الطلب متضمنًا وظيفته في الشركة

وسيتم تقديم طلب الانضمام في مبادرة السداد الفوري بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك بمكتب نائب وزير المالية.

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