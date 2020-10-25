المالية والصناعية المصرية تتراجع بأرباحها المستقلة 32% لتصل إلى 37.2 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة المالية والصناعية المصرية تراجعاً في صافي الأرباح المستقلة بعد خصم الضريبة بنسبة 32%، لتصل إلى 37.211 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 54.504 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 37% لتصل إلى 396.348 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 630.378 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 162.357 مليون جنيه مقابل 240.328 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 43 قرش مقابل 63 قرش بالفترة المناظرة.

وأرجعت شركة المالية والصناعية المصرية انخفاض صافي الربح إلى التراجع الحاد في تصدير السماد المحبب حيث أن تصدير الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري كمية 27020 طن أما الفترة المناظرة كمية 123494 طن وذلك نتيجة الظروف العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج