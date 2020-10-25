فودافون توقع اتفاقية مع هايد بارك لتقديم خدمات البنية التحتية بمشروع Vodafone Compound

أعلنت شركة فودافون مصر عن شراكة جديدة بينها وبين شركة هايد بارك للتطوير العقاري، لإطلاق خدمات Vodafone Compound.

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وفي فبراير 2019، قامت هايد بارك بتوقيع عقد تقديم خدمات التشغيل الثلاثي Triple Play التي شملت انترنت فائق السرعة، IP TV، خدمات الصوت الثابت الافتراضي «التليفون الثابت».. ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمات إلى 20000 وحدة سكنية خلال تسليم المشروع.

وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع الشركات بڤودافون مصر أن الشركة تحرص على تقديم خدماتها إلى المطورين الرئيسيين، باعتبارها الشبكة الأولى في مصر التى تهتم بتطوير البنية التحتية لقطاع العقارات، وذلك ضمن جهود الشركة للتطبيق العملي للتحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية 2030.

وأضاف شحاتة أن فودافون تحرص على هذه الشراكة التي تعزز من فرصها التسويقية في واحدة من أهم وأكبر المشروعات بالتجمع الخامس، مؤكدا أن الخدمات التي سيتم إطلاقها ستلبى رغبات واحتياجات الملاك، وذلك في ظل الاعتماد الكلى على الخدمات الإلكترونية، وضرورة وجود خدمات انترنت متاحة وبسرعة فائقة في معظم الأوقات.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك أن الجيل الرابع للمدن الذكية أصبح واقعا ملموسا في مصر، وقد باتت التجمعات السكنية والإدارية الذكية أكثر شيوعا وانتشارا، مع توقعات بأن يشهد السوق المصري المزيد من الانتشار لهذه التجمعات خلال السنوات القادم.

وأضاف أن خطة هايد بارك للتطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات المستدامة وخدمات الاتصالات وشبكات الانترنت، بما يتيح فرص متميزة لتبني مفاهيم الاستدامة في مرحلة مبكرة إلى حد ما بدلاً من الاضطرار إلى مواجهة الآثار المستقبلية التي قد تنجم عن إغفال هذه الخطوة بعد فترة، لمشاركة في عمليات التخطيط والتطوير التي تتيح للمدن النمو وفقاً لأعلى معايير الاستدامة منذ المراحل الأولى لتشييدها، بما في ذلك كافة العمليات التشغيلية بدءاً من التصميم الذي يراعي احتياجات العملاء.

وأكد أن الشركة تحرص على وجود بنية تحتية قوية قابلة للتطور والتوسع والقادرة على مواكبة احتياجات المجتمع.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تم التعاقد مع شركة فودافون نظراً لامتلاكها الخبرات التقنية اللازمة للتعاون مع مزودي حلول الاتصالات والسلامة والأمن وغيرها مما يصب أيضاً في مصلحة الشركة والملاك، وما يعزز بدوره من قدرات هايد بارك للتحول الرقمي في إدارة ومتابعة التنفيذ في جميع مراحل المشروعات، من خلال حزمة من البرامج والخدمات، فى جميع المرافق الخاصة بها كالمياه والإنارة والعدادات ومحطات المياه والكهرباء، وهو ما سيساهم فى التحول إلى الإدارة الذكية فى المشروع من أجل ضمان جودته، وكذلك توفير أحدث الوسائل التكنولوجية فى الادارة فى إطار خطط الحكومة نحو التحول الرقمي، وإتباع آليات جديدة لخلق عوامل جذب هائلة للعملاء.

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