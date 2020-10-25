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العربية _ ذكرت وكالة ، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن شركة الاتصالات السعودية “STC” قد عينت بنوكا لترتيب اكتتاب وطرح عام مزمع لشركة تطوير الخدمات والأعمال “إس.تي.سي سلوشنز”.
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وأضافت الوكالة أن شركة الاتصالات السعودية عينت كلاً من HSBC وMORGAN STANLEY والبنك الأهلي لترتيب عملية الاكتتاب العام.
وكانت الوكالة قد ذكرت في شهر سبتمبر الماضي أن شركة STC تبحث مع بنوك دولية ومحلية طرح شركة تطوير الأعمال للاكتتاب العام، حيث توقعت أن تجمع الشركة مبلغ 500 مليون دولار في حال طرح حصة 20%، من الشركة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتصالات السعودية تعين بنوكا لطرح وحدتها إس.تي.سي سلوشنز في اكتتاب عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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