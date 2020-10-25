البورصة السعودية تسجل أكبر هبوط يومي في 5 أشهر ونصف وتتراجع 4.1 %

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على تراجع هو الأكبر في 5 أشهر ونصف، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 351 نقطة أو ما يعادل 4.1 في المائة، وسط تراجع جماعي للأسهم، حيث تراجعت نحو 105 شركات بأكثر من 9 في المائة.

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وتراجعت أسهم سابك بنحو 4.5 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام لجلسة اليوم، ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 1.09 مليار ريال، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 0.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 47 في المائة.

فيما تراجعت أسهم جبل عمر بنحو 9.6 في المائة وأرامكو السعودية بنحو 2.3 في المائة، واتحاد اتصالات بنحو 9.5 في المائة وكذلك “اس تي سي” المتراجعة بنحو 2.8 في المائة.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.2 في المائة وهو من بين الأسهم الأقل تراجعا، وكان المصرف قد أعلن عن أرباح بلغت 7.47 مليار ريال خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، مقابل تسجيله أرباح بلغت 7.84 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 4.6 في المائة.

وأنهت البورصة السعودية تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8154 نقطة وهو أدنى مستوى في 6 أسابيع، ليسجل تراجع بمقدار 351 نقطة أو ما يعادل 4.1 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 9.24 مليار ريال، وسط تداول 364.1 مليون سهم.

وصعدت كل من أسهم شركة بن داود المدرج حديثا بالحد الأعلى، تلاه أسهم شركة أنعام القابضة بنحو 0.8 في المائة تلاه أسهم طباعة وتغليف 0.3 في المائة، في المقابل هبطت أسهم 195 شركة منها 105 شركات تراجعت بأكثر من 9 في المائة.

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