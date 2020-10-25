التجاري الدولي يفقد 7.16% في ختام التعاملات ويتراجع بالبورصة إلى 10602 نقطة

رنا ممدوح _ أغلق سهم البنك التجاري الدولي- مصر، تعاملات اليوم متداولاً عند مستوى 61.83 جنيه، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.16%.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتداول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 الذي يمثل التجاري الدولي الوزن النسبي الأكبر به، عند مستوى 10602 نقطة، بانخفاض نسبته 3.5%.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.98%، و1.77% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 871.250 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 33.729 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل ارتفاع 47 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 91.973 مليون جنيه، منها 81.757 مليون جنيه للمؤسسات، و10.215 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 17.472 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 29.414 مليون جنيه، مقابل 11.942 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 109.446 مليون جنيه، منها 70.736 مليون جنيه للأفراد، و38.709 مليون جنيه للمؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 80.71% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.06% والعرب على 10.23% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 29.68% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

وتصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.53%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.17%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 8.06%.

في حين تصدر سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.62%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.32%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.89%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج