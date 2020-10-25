مال وأعمال

ساس تخفض من طاقتها الاستيعابية بعد تشديد قيود احتواء كورونا

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وكالات _ أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اليوم خفض طاقتها الاستيعابية بسبب تشديد القيود المفروضة في أوروبا لاحتواء فيروس .

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وذكر المتحدث باسم الشركة سيلي بيك هانسين قال: “تعديل الطاقة الاستيعابية أمر طبيعي في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في أوروبا وتشديد القيود المفروضة على السفر”.

وكانت حركة الطيران بالشركة قد انخفضت بنسبة 79% في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتسير ساس الأن رحلات إلى 78 مقصدا، وهو أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2019.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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