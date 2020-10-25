البنك الأهلي يوقع اتفاقا مع شمال القاهرة للكهرباء لتوفير خدمات السداد الإلكتروني

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ بهدف توفير حلول رقمية وإتاحة خدمات السداد الإلكتروني بمراكز التحصيل لمستحقات الشركة من خلال ماكينات نقاط البيع POS للعملاء حاملي البطاقات البنكية.

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وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن هذا التعاون يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك الهادفة إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد وهو أحد مستهدفات الدولة.

واضاف سوس أنه بموجب هذا الاتفاق يتيح البنك ماكينات POS كمرحلة أولي بمراكز التحصيل الخاصة بشركة الكهرباء، والتي تتيح سداد الاشتراكات وتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع سعيا لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء وللتيسير عليهم بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني الذي يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكد سوس تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.

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