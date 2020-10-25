أنتوني فاوتشي: لقاح كورونا ربما يكون جاهزا بحلول نوفمبر وتوزيعه سيستغرق شهورا

سي إن بي سي – قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إن العودة إلى “الحياة الطبيعية” في الولايات المتحدة من المحتمل أن تكون في منتصف ونهاية العام المقبل.

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وفيما يتعلق باللقاح فقد قال أنتوني فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزًا بحلول الشهر المقبل، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى يتم طرحه.

قال فاوتشي أيضًا إن الرئيس دونالد ترامب كان على حق عندما قال خلال المناقشة إنه يمكن الموافقة على لقاح بحلول الشهر المقبل.

وقال “أعتقد أننا سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، بداية ديسمبر”.

“السؤال هو، بمجرد أن يكون لديك لقاح آمن وفعال، أو أكثر من لقاح، كيف يمكنك إيصاله إلى الأشخاص الذين يحتاجونه في أسرع وقت ممكن.”

قال الدكتور فاوتشي إن الأمر سيستغرق على الأرجح عدة أشهر ليتم توزيعه، لكنه كان يأمل أن اللقاح، إلى جانب استمرار إجراءات الصحة العامة مثل أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، يمكن أن يساعد في تحريك الولايات المتحدة نحو “شكل من أشكال الحياة الطبيعية” في منتصف العام المقبل.

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