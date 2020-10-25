عاجل.. مسئول مصرفي: مصر تلقت 324 مليون دولار تدفقات نقد أجنبي اليوم

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أ ش أ – كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن مصر تلقت تدفقات نقد أجنبي، اليوم الأحد، بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد.
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وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية قد قفزت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
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