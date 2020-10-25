متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.75 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد في غالبية البنوك.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل المتوسط المرجح لسعر صرف العملة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع اليوم الأحد، في مقابل 15.6528 جنيه للشراء و15.7528 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، واصل الأخضر استقراره في كل من: الأهلي المصري ومصر وبلوم والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في بنكي عوده وقناة السويس عند ذات مستويات الخميس الماضي، محققًا نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

فيما رفع 3 بنوك سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا وهم: الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، ليبلغ 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع الخميس الماضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج