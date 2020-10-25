متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.75 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد في غالبية البنوك.
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وسجل المتوسط المرجح لسعر صرف العملة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع اليوم الأحد، في مقابل 15.6528 جنيه للشراء و15.7528 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، واصل الأخضر استقراره في كل من: الأهلي المصري ومصر وبلوم والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
كما استقر الدولار في بنكي عوده وقناة السويس عند ذات مستويات الخميس الماضي، محققًا نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
فيما رفع 3 بنوك سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا وهم: الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، ليبلغ 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع الخميس الماضي.
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