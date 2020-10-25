بنك القاهرة يتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي بين طلاب 150 مدرسة

دوت الخليج – وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة وشركة Go Clean لإطلاق مشروع “مدرستي نظيفة”، والذي يهدف إلى تنظيم ورش عمل مكثفة للطلاب داخل 150 مدرسة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة ومدى تأثيرها الإيجابي على سلوك الطالب داخل المدرسة وخارجها.

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وقع البروتوكول: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

ووفقًا للاتفاقية، سيوفر البنك صناديق إعادة تدوير المخلفات “Recycling -Bins” أسوة بالنظم المتبعة عالميًا فى مجال إعادة التدوير والفصل من المنبع، وستشارك في تنفيذ المبادرة شركة Go Clean.

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أهمية المبادرة في نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس وإعادة تدوير المخلفات، مؤكدًا أنه يجرى العمل على توعية الطلاب بالمبادرة وحثهم على المشاركة فيها من خلال تعزيز دور الطالب في مجال الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع الجهود الرامية التى تبذلها مؤسسات الدولة ضمن مبادرة السيد الرئيس “اتحضر للأخضر”.

وأضاف شوقي أن من المقرر تعميم المبادرة على جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية عبر عدة مراحل بهدف توفير مناخ تعليمي خالي من أى ملوثات أو مخلفات ضارة لتقديم تجربة تعليمية متطورة لطلاب مصر فى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المنهج الجديد 2.0 يتطرق إلى توعية الطلاب بأهمية تلك المواد.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن “التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دومًا إلى أن نكون جزءًا من منظومة دعم الإقتصاد الأخضر بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية”، موضحًا أن مشروعات إعادة التدوير واحدة من أهم أنشطة البنك الداعمة للبيئة والتي تنبع من السياسات الراسخة فى مجال العمل المجتمعى لتحقيق الإستدامة البيئية والتي تعد أحد أهم محاور التنمية.

كما أكد فايد أهمية غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى طلاب المدارس لتصبح نهجًا متبعًا لديهم منذ الصغر، موضحًا أنه يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن يتم استكمال مراحل جديدة للمشروع ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

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