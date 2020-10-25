فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية

سكاي نيوز عربية – أعلنت فرنسا، يوم الأحد، تسجيل 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

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وكانت فرنسا قد سجلت، السبت، أكثر من 45 ألف إصابة جديدة، بعدما تجاوزت الجمعة عتبة مليون إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار وباء “كوفيد-19”.

ووفق بيانات إدارة الصحة الفرنسية، فقد بلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد، الأحد، 116، ليرتفع عددها الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء إلى 34 ألفا و761.

واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع، حيث بلغت الأحد 17% مقابل 16% السبت، و4,5% فقط بداية سبتمبر، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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