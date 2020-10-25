مال وأعمال

إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة يومية

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سي إن بي سي – أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إيطاليا اليوم الأحد تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس المستجد في يوم واحد، إذ رصدت 21 ألفا و273 حالة و128 وفاة بينما شددت الحكومة القيود أكثر في محاولة لاحتواء رقعة التفشي الآخذة في الاتساع.

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وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال في وقت سابق إن الحانات والمطاعم سيتعين عليها الإغلاق في السادسة مساء إضافة لإغلاق تام لدور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في إطار مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجائحة.

وتخطت وفيات المرض في إيطاليا 37 ألفا كما تجاوزت الإصابات الإجمالية نصف مليون حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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