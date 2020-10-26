إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42.84 مليون والوفيات مليون و151596

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.84 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و151596.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 224980 8608235

الهند 118534 7864811

البرازيل 156903 5380635

روسيا 26050 1513877

فرنسا 34645 1086497

الأرجنتين 28613 1081336

إسبانيا 34752 1046132

كولومبيا 30000 1007711

المكسيك 88743 886800

بيرو 34095 886214

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 – العراق 10623 451707

22 – السعودية 5296 344875

32 – المغرب 3255 194461

36 – قطر 230 131170

39 – الإمارات 475 123764

40 – الكويت 746 121635

42 – عمان 1147 111837

45 – مصر 6187 106397

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