إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42.84 مليون والوفيات مليون و151596

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.84 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و151596.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 224980 8608235
الهند 118534 7864811
البرازيل 156903 5380635
روسيا 26050 1513877
فرنسا 34645 1086497
الأرجنتين 28613 1081336
إسبانيا 34752 1046132
كولومبيا 30000 1007711
المكسيك 88743 886800
بيرو 34095 886214
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 – العراق 10623 451707
22 – السعودية 5296 344875
32 – المغرب 3255 194461
36 – قطر 230 131170
39 – الإمارات 475 123764
40 – الكويت 746 121635
42 – عمان 1147 111837
45 – مصر 6187 106397
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