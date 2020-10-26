الليرة التركية تسجل منخفضا جديدا عند 8.0 مقابل الدولار

_ تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، بعد أن أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة.

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لامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080 في الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، في سعر أضعف من مستوى إغلاق الجمعة البالغ 7.9650 ليرة. فقدت العملة 25 بالمئة من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.

كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمئة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

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