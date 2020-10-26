كامار القابضة ترفع حصتها في الشمس للإسكان إلى 3.76%

رنا ممدوح _ رفعت شركة كامار القابضة للاستثمارات المالية حصتها في رأسمال الشمس للإسكان والتعمير من 3.67% إلى 3.76%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقامت كامار القابضة بشراء عدد 175 ألف سهم من أسهم الشمس للإسكان بقيمة إجمالية 768.962 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 4.39 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة 1.24% لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس.

الجدير بالذكر أن شركة القابضة للتشييد والتعمير تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الشمس للإسكان بنسبة 44.54%، يليها مصر للتأمين 19.35%، ثم مصر لتأمينات الحياة بنسبة 13.54%.

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