آرابيا انفستمنتس: تأجيل دعوى القاهرة للتنمية ضد بيجو أوتوموبيل لجلسة 3 يناير المقبل

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، أنه تم تأجيل الدعوى المقامة من القاهرة للتنمية وصناعة السيارات- إحدى الشركات التابعة لها- ضد بيجو أتوموبيل إلى جلسة 3 يناير المقبل .
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وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن المحكمة أجلت الجلسة للمذكرات.
وكانت آرابيا انفستمنتس رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية.
وعيّنت الشركة أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق صالح الشركة والحصول على حقوقها بعد انسحاب “بيجو” من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي يوليو 2019، قالت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن المحكمة الاقتصادية قضت في دعوتها ضد بيجو أوتوموبيل بعدم الاختصاص نوعياً.
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