القابضة المصرية الكويتية تشتري 62.9 ألف سهم خزينة

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان للبورصة اليوم، أنه قد تم شراء عدد 62.926 ألف سهم خزينة بجلسة الأمس، بنسبة 0.006% من رأسمال الشركة.

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ووافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة 14 يوليو الماضي، على استكمال شراء أسهم خزينة بمبلغ 17.431 مليون دولار – باقي مبلغ 20 مليون دولار- من السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وأوضحت، أن مجلس الإدارة وافق بمارس الماضي على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار إلا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم تقم سوى بشراء عدد 2.649 مليون سهم، بقيمة 2.568 مليون دولار.

وقرر المجلس أن تتم عملية الشراء خلال ستة أشهر حتى 15 يناير القادم.

وأعلنت القابضة المصرية الكويتية أن تمويل عملية الشراء ستكون ذاتيا من النقدية المتاحة بالشركة، وستقوم فاروس لتداول الأوراق المالية بدور المنفذ.

وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

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