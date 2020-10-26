رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة عامر جروب، بأنه ورد إليها كتابي مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بما يفيد تقديم شركة أرابتك ايجيبت للإنشاءات بطلب قيد دعوتين تحكيميتين – اخطارين تحكيم- ضد شركة تروبي 2 للتنمية السياحية- إحدى شركات عامر جروب-. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن الدعوتين بخصوص عقدين الأول لمقاولة الحدائق المعلقة والمحرر بتاريخ 1 نوفمبر 2011 تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند 2-20، وتبلغ إجمالي قيمة المطالبات 15.5 مليون جنيه. بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيد كقضية تحكيمية تحت رقم 1436 لسنة 2020. وتضمن العقد الثاني مقاولة المرحلة الأولى من مشروع بورتو ساوث بيتش المحرر بتاريخ 4 يناير 2011 تنفيذا لشركة التحكيم الوارد بالبند 2-20. وتبلع إجمالي قيمة المطالبات 16.5 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيده كقضية تحكيمية تحت رقم 1437 لسنة 2020. ووفقاً للبيان، فتقوم الشركة حاليا بدراسة إمكانية استكمال إجراءات التحكيم بما فيهم إيداع رد على كلا الإخطارين وتسمية محكم عن الشركة وسداد رسوم تسجيل الرد والمصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم. علما بأن إجمالي قيمة المطالبتين لا تتجاوز 2% من حقوق الملكية للشركة وفقا لأخر قوائم مالية مجمعة معتمدة للشركة. اضغط لتحميل العدد الثالث والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامر جروب: ارابتك للإنشاءات أقامت دعوتين ضد تروبي 2 للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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