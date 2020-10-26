البورصة تصعد 0.2% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستوى 10624 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 61.73 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.61%، و 1.34% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 34.271 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 2145 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل تراجع 4 شركات في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.971 مليون جنيه، منها 2.892 مليون جنيه للمؤسسات، و79.024 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.810 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.288 مليون جنيه، مقابل 477.889 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.160 مليون جنيه، منها 948.262 ألف جنيه للأفراد، و212.666 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9.09%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.91%.

في حين تصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.38%، تلاه سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 0.43%، ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 0.34%.

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