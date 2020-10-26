البورصة تصعد 0.2% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

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رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.
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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستوى 10624 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي- صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 61.73 جنيه.
وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.61%، و 1.34% على الترتيب.
وسجلت أحجام التداولات مبلغ 34.271 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 2145 عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل تراجع 4 شركات في حين لم تتغير أسعار 37.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.971 مليون جنيه، منها 2.892 مليون جنيه للمؤسسات، و79.024 ألف جنيه للأفراد.
في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.810 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.288 مليون جنيه، مقابل 477.889 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.160 مليون جنيه، منها 948.262 ألف جنيه للأفراد، و212.666 ألف جنيه للمؤسسات.
وتصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9.09%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.91%.
في حين تصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.38%، تلاه سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 0.43%، ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 0.34%.
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