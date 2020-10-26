مال وأعمال

تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل ارتفاع إصابات كورونا

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_ أظهر مسح يوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس .

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وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 92.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 93.2 في سبتمبر . وجاء التراجع بعد ارتفاع لخمسة أشهر.

وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد في بيان “أصبحت الشركات أكثر تشككا بكثير إزاء تطورات الشهور المقبلة.. في أعداد الإصابات المتزايدة، يزداد قلق الشركات الألمانية”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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