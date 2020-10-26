تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل ارتفاع إصابات كورونا

_ أظهر مسح يوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 92.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 93.2 في سبتمبر . وجاء التراجع بعد ارتفاع لخمسة أشهر. وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد في بيان “أصبحت الشركات أكثر تشككا بكثير إزاء تطورات الشهور المقبلة.. في أعداد الإصابات المتزايدة، يزداد قلق الشركات الألمانية”. اضغط لتحميل العدد الثالث والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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