صندوق ادخار – AZ يغطي 6 أضعاف مستهدف المرحلة الأولى للطرح الخاص والشركة تغلق باب الاكتتاب

رنا ممدوح _ أغلقت شركة أزيموت باب الاكتتاب في أول صندوق استثمار محلي لها داخل السوق المصري لأدوات الدخل الثابت وهو “ادخار –AZ” بعد 9 أيام عمل من تاريخ بدء الطرح الخاص به.

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وبلغ حجم الاكتتابات وفقاً لبيان صادر عن المجموعة، 295.3 مليون جنيه تمثل تقريبًا 6 اضعاف الحجم الأولي المستهدف للطرح خلال فترة الاكتتاب مما دعي الشركة إلي زياده الحد الأقصي لحجم الصندوق إلي 500 مليون جنيه قبل نهاية فترة الاكتتاب.

وذكرت أن صندوق ” ادخار- AZ” هو باكورة سلسة صناديق الاستثمار التي تنتوي الشركة اطلاقها في السوق المصري.

ويعد صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت “ادخار–AZ” اول صندوق استثمار يطلقه ويديره مدير استثمار في مصر.

وذلك بعد أن سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات ادارة الاصول التي يتجاوز حقوق ملكيتها 50 مليون جنيه ان تنشئ صناديق استثمار بنفسها، في اطار توجه الهيئة المتطور لدعم الشمول المالي وصناعة صناديق الاستثمار.

وبحسب البيان، فيعد نجاح الطرح والتغطية الكبيرة للأكتتاب نجاحًا لشركة ازيموت وشركائها من جهات تلقي الاكتتاب الخاص والتي تشمل بنكي القاهرة والاهلي المتحد وشركات السمسرة مباشر ونعيم وجلوبال انفست وايضا شركة مصر كابيتال.

وهو ما يعد نجاحًا لأول صندوق يتعاقد مع عدة جهات مختلفة لتلقي الاكتتابات والتي تتيح بعضها تلقي الاكتتابات اليكترونيا حيث تجاوز عدد المكتتبين 100 مستثمرًا من المؤسسات والافراد ذوي الملاءه المالية في 9 ايام فقط.

والجدير بالذكر ان الصندوق مفتوح لتلقي طلبات شراء الوثائق يوميا مع امكانية الاسترداد اسبوعيا من ذات الجهات.

وصرح أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر، أن النجاح المنقطع النظير للطرح الخاص لصندوق “ادخار-AZ” هو مؤشر علي ايجابية تفاعل السوق المصري مع استراتيجية الشركة نحو طرح منتجات استثمارية جديدة ومتنوعه تناسب الاهداف الاستثمارية لمختلف فئات السوق المصري”.

وتابع أبو السعد :” سوق المال المصرية متعطش للقنوات الاستثمارية الجديدة مما يدعم الشركة في سعيها نحو التوسع في اطلاق العديد من المنتجات خلال الفترة المقبلة لتحقيق نقلة نوعيه وتوعويه في مجال الاستثمار وسوق المال وتشجيع المواطنين والشركات لاستثمار اموالهم بشكل احترافي في ظل اتجاه اسعار الفائدة للأنخفاض.”

كما صرح جورجيو ميدا الرئيس المشارك لمجموعة أزيموت، أن هذ ا النجاح الاستثنائي لأول صندوق تطلقه المجموعة في مصر يعد من اسرع التغطيات التاريخية للمجموعة في كافة دول العالم في أولي صناديقها في كل دولة ويدل على ثقة كبيرة من المستثمرين.

وقال ميدا:” هذا النجاح يعزز من وجهة نظر المجموعة أن مصر ستعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة خلال الفترة القادمة إيماناً من المجموعة بالفرص الاستثمارية الاستثنائية المتاحة بالاقتصاد المصري كأحد اهم الاسواق الناشئة الواعدة، وتحرص مجموعة ازيموت علي الاستثمار في تنمية صناعة ادارة الاصول في مصر، من منطلق خبراتها العالمية وأنشطتها في 18 دولة في مختلف أرجاء العالم”.

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