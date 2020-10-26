بينا للتطوير العقاري تنتهي من إنشاءات أول مراحل مشروع الحي الفرنسي بالمنصورة

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انتهت شركة بينا للتطوير العقاري من الإنشاءات الخاصة بأول مراحل مشروع “الحي الفرنسي” الذي تقيمه بمدينة المنصورة.
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وقال بيان للشركة، إن المشروع يقام على مساحة 6000 متر، 60% من مساحة المشروع مباني و40% مساحات خضراء، ويضم “الحي الفرنسي” 74 وحدة سكنية فقط، وبمساحات تبدأ من 140 إلى 230 مترا لكل وحدة سكنية.
قال المهندس أحمد طلبة رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يضم خدمات ترفيهية، ويمزج بين خدمات المنتجع السياحي وخصوصية الكمبوند.
وأضاف أن موقع المشروع تم اختياره بدقة شديدة فهو مربوط بجميع مناطق المنصورة، من خلال الطرق الرئيسية للمدينة، ومن المقرر تسليم وحدات المشروع نهاية 2021.
وأوضح أن مشروع الحي الفرنسي هو باكورة مشروعات الشركة التي روعي فيها أن تقدم نموذجا مختلفا للعملاء في منطقة الدلتا.
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