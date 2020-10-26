بنك دبي التجاري يصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار

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أصدر بنك دبي التجاري بالإمارات سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار وبسعر فائدة 6 بالمئة .
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وذكرت “الألمانية” أن هذه الفائدة تعد أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال بالتوافق مع متطلبات “بازل 3”.
وأشارت إلى أن هذا الإصدار ، الذي يعد إصدارا افتتاحيا من المستوى الأولى للبنك أيضا، يمثل عودة منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في عام 2015،
ويعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر.
ووفق الوكالة، عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك كوكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين، بينما عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك
وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا كمديرين رئيسيين مشتركين للسندات، وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
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