المصرف المتحد يوقع اتفاقا مع نقابة الصحفيين لتمويل 1108 وحدة للإسكان الاجتماعي

وقع المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، بهدف تمويل 1108 وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى لصالح أعضاء النقابة.

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وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان اليوم، إن البروتوكول الجديد يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر والمشترك بين نقابة الصحفيين والمصرف المتحد والتي بدأت منذ عام 2017 الماضي.

وأكد رشوان، أن البروتوكول سيحقق مجموعة من المنافع بما يقدمه من تيسيرات تمويلية وخدمية لأعضاء نقابة الصحفيين، والتي تمكنهم من توفير مسكن بتكلفة مناسبة وبشروط ميسرة.

من جانبه أوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن سياسة البنك نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع الإعلاميين والصحفيين باعتبارهم شركاء نجاح، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف القاضي، أن المصرف المتحد يقدم برامج متعددة في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أقرها البنك المركزي المصري المصري ويدعمها صندوق الإسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات التمويلية.

وأكد القاضي، أن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي.

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