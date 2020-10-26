الزيوت المستخلصة ومنتجاتها تحقق 1.6 مليون جنيه أرباح في 3 أشهر بانخفاض 57.8%

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بعد خصم الضريبة بنسبة 57.8%، لتصل إلى 1.617 مليون جنيه وذلك خلال الربع الأول للعام المالي 2020-2021، مقابل 3.832 مليون جنيه بالربع المناظر.

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وتراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 2.2% لتصل إلى 419.005 مليون جنيه وذلك خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2020 مقابل 428.375 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 20.024 مليون جنيه، مقابل 26.895 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح ناتج عن أنه يتم تسعير الزيت الصويا والعباد الخام على أسعار 30 يونيو الماضي، وسيتم التسوية عند ورود الأسعار الجديدة.

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