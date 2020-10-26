رئيس مجلس إدارة الوادي العالمية للاستثمار يرفع حصته في رأسمال الشركة إلى 27.98%

رنا ممدوح _ رفع طارق نديم رئيس مجلس الإدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، حصته في رأسمال الشركة من 27.428% إلى 27.977%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد قام طارق نديم بشراء عدد 100 ألف سهم من أسهم الوادي العالمية للاستثمار بقيمة إجمالية 1.339 مليون جنيه. وبلغت حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 14.497%، وإجمالي حصة المساهم والمجموعة المرتبطة 42.474%. وبلغ متوسط سعر الشراء 13.391 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن طارق نديم رئيس مجلس الإدارة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 27.9%، يليه معتصم مصطفى بنسبة 5.43%. اضغط لتحميل العدد الثالث والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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