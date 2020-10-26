التجاري الدولي ينزل بالبورصة 0.86% إلى مستوى 10511 نقطة

رنا ممدوح – تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام التعاملات بنسبة 0.86%، وأغلق عند مستوى 10511 نقطة، بضغط من سهم البنك التجاري الدولي.

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وسجل سهم التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، انخفاضاً بنسبة 2.23%، وأغلق عند مستوى 60.45 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.68%، و 1.31% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 953.662 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 34.541 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 126 شركة مقابل تراجع 29 في حين لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 221.042 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 221.667 مليون جنيه، مقابل 625.248 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.164 مليون جنيه، منها 2.280 مليون جنيه للأفراد، و1.883 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 225.206 مليون جنيه، منها 142.786 مليون جنيه للمؤسسات، و82.420 مليون جنيه.

واستحوذ المصريون على نسبة 71.21% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على22.34% والعرب على 6.45% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 41.02% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.97%.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.15%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 8.53%.

في حين تصدر سهم مصر بني سويف للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.59%، تلاه سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.39%، ثم سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.31%.

ويرى محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي مازال متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي بعد رحيل هشام عز العرب عن رئاسة البنك.

وقال إسماعيل إن اتجاه البورصة على المدى القصير تحول إلى هابط بعد كسر مستوى الدعم وإيقاف الخسائر 10800 نقطة إلى أسفل.

وتوقع أن ترتد البورصة بصورة مؤقتة لإعادة اختبار مناطق الدعم السابقة والتي تحولت الى مقاومة قوية، مرجحاً ان تظهر حولها القوة البيعية، وأن توقف اي ارتفاع في الوقت الحالي.

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