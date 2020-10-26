قيود أشد على الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية

العربية دوت نت – أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.

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فبالنسبة للأسهم يبلغ متوسط قيمة التداول اليومي عليها 50 مليون ريال أو أكثر، يكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة 5 ملايين ريال.

أما الأسهم التي يتراوح التداول اليومي عليها بين 5 ملايين و50 مليون ريال، فيكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة الخاصة 3 ملايين ريال.

وأما الأسهم التي تتراوح السيولة اليومية عليها بين مليون و5 ملايين ريال، وكذلك الأسهم وصناديق الريت المدرجة حديثا، فيكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة مليون ريال.

وأما الأسهم التي يقل التداول اليومي عليها عن مليون ريال، فيكون الحد الأدنى للصفقة الخاصة 300 ألف ريال.

رفع حدود التذبذب السعرية للإدراجات الجديدة ولسوق نمو لـ30%

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية أيضا رفع حدود التذبذب السعري للأسهم المدرجة حديثا في أول 3 أيام، ولجميع الأسهم المدرجة في السوق الموازية ” نمو” بشكل دائم لتصبح نسبة التذبذب 30% صعودا أو هبوطا.

وستصبح الحدود الجديدة سارية المفعول ابتداءً من الثامن من نوفمبر المقبل.

مع الإشارة إلى أن حدود التذبذب في سوق نمو هي حاليا عند 20%.

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