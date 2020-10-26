أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع تزايد إصابات كورونا وتعافي الإنتاج الليبي

سي إن بي سي – هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 3% أثناء التعاملات اليوم الاثنين موسعة خسائر الأسبوع الماضي مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما يثير تعافي إنتاج الخام في ليبيا مخاوف من وفرة في الإمدادات.

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وبحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق منخفضة 3.16% عند 40.42 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25% إلى 38.51 دولار للبرميل.

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