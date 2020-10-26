تحسن معنويات السوق العالمية وسط آمال بإقرار حزم التحفيز المالي الأمريكية قبل الانتخابات

دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري، اليوم، النشرة الدورية الأسبوعية حول تطورات الأسواق العالمية وفقًا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 16 حتى 23 أكتوبر.

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وذكرت النشرة الدورية للبنك المركزي أن التركيز الرئيسي للسوق لا يزال يرتكز على مشاورات حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت النشرة أنه لا يزال الديمقراطيون يجرون مفاوضات مع وزير الخزانة، حيث أعلنوا أن التوصل إلى اتفاق أصبح وشيكا.

وتابعت النشرة أن معاملات السوق تتسم بالتفاؤل بعض الشيء ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن توقيت التصويت المتوقع على صفقة التحفيزات المحتملة.

سوق السندات:

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع مع تحسن معنويات السوق وسط آمال بأن تصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات.

تزايد التفاؤل أيضًا بسبب توقع فوز جو بايدن في السباق الرئاسي حيث يتوقع السوق أنه في حالة فوز بايدن، فإن زيادة الإنفاق التحفيزي أمر شبه مؤكد.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.9% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، نزولاً من 4.8% في الأسبوع الماضي.

العملات:

انخفض مؤشر الدولار وسط تحسن بالمعنويات وبالرغم من بعض شكوك المستثمرين حول توقيت إقرار حزم التحفيز الأمريكية ارتفع اليورو نتيجة ضعف الدولار وورود بعضالبيانات الاقتصادية الإيجابية في المنطقة.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني أيضًا مع ضعف الدولار ومع استئناف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد توقفها الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع أيضاً على خلفية تراجع الدولار، كما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.57% نتيجة ضعف الدولار.

أسواق الأسهم:

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين المكاسب والخسائر، لتنهي تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث تأثرت توجهات المستثمرين مع ورود أخبار بشأن حزم التحفيز المالي الأمريكية مقابل تدهور الأوضاع نتيجة تزايد حالات فيروس كورونا.

وانخفضت مؤشرات ستاندارد أند بورز S&P 500 وناسداك المركب وداو جونز بنسبة 0.53% و 1.06% و 0.95%على التوالي.

ولفتت النشرة الانتباه إلى أن أداء أسهم التكنولوجيا كان أضعف من أداء الأسهم الدورية على مدار الأسبوع.

فيما ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلى مستوى 27.55 نقطة، واستقر دون متوسطه لعام 2020 البالغ 30.15.

وخسرت الأسهم الأوروبية مع تشديد عدد من الدول للإجراءات الاحترازية نتيجة تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس، حيث أنهى مؤشر Stoxx 600 الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.36%، في أكبر انخفاض له منذ شهر.

وفي أثناء ذلك، سجلت أسهم الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي حيث تركز اهتمام المستثمرون على الآمال في إمكانية الوصول إلى حزم تحفيز أمريكية جديدة، وارتفع مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.10%.

البترول:

هبطت أسعار البترول بنسبة 2.70% خلال الأسبوع، حيث تعرضت الأسعار العالمية لضغوط بسبب المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الطلب حيث تواصل دول أوروبا الإعلان عن أعداد مرتفعة للإصابات مع فرض المزيد من القيود.

وعلاوة على هذا تأثرت الأسعار سلبًا بالزيادة المتوقعة في إمدادات الخام الليبي بعد أن أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إنها ألغت حالة الطوارئ على عمليات التصدير من الموانئ الرئيسية وسيصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا في غضون أربعة أسابيع.

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