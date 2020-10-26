بنك الإسكندرية يقيم معرضا لمنتجات إبداع من مصر بمهرجان الجونة

دوت الخليج – شارك بنك الإسكندرية في النسخة الرابعة لمهرجان الجونة GFF2020، بالمساهمة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بإقامة معرض خاص لمنتجات مبادرة “إبداع من مصر” في السوق التجارية للمهرجان.

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وذكر بيان صادر عن البنك، إن المشاركة كراعي رئيسي في المهرجان تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الإبداعي، وأن بازار إبداع من مصر يعطي الفرصة للمشاركين من مختلف ثقافات العالم للتعرف بشكل أكبر على التراث المصري.

ويضم البازار مجموعة من أصحاب الحرف المتميزين من مصر والمنطقة، ويسلط الضوء على قصص نجاحهم مع استعراض القصص الإنسانية وراء منتجاتهم بالإضافة إلى عروض حية، كما يقدم البازار هدايا لجميع المشاركين، تضم منتجات يدوية تحمل صورا لأساطير الفن المصري.

وأكد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، أن المشاركة في هذا الحدث ليس فقط لدعم الفن وصناعة السينما المحلية والدولية، ولكن أيضا إيمانا بعدة قيم يجب تطبيقها خلال هذه الفاعليات منها الدعم والتضامن والشمول.

وأضاف دانتي: لهذا، نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الأمر الذي أتاح الفرصة لانطلاق شرارة مبادرة “إبداع من مصر” ومكنها من التواجد في مثل هذا الحدث الهام.

من جهتها قالت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن مصر لديها الكثير من المواهب في جميع المجالات والقطاعات، وهو ما ينطبق على قطاع الاقتصاد الإبداعي من خلال العاملين والعاملات في مبادرة إبداع من مصر التي تضم أفضل الحرفيين، ولذا نأمل في استقطاب أكبر عدد من الزائرين لمتجر المبادرة، مما يساهم في خلق فرص حقيقية لهم والترويج لأعمالهم الفنية الاستثنائية للعديد من الثقافات المختلفة.

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