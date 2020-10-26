منظمة الصحة العالمية: أوروبا تحتاج إلى تكثيف جدي لمكافحتها لكورونا

سي إن بي سي – قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن أوروبا تحتاج إلى “تكثيف جدي” لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد لكن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

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وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية للمنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا “ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام”.

وقال مايك ريان، خبير الطوارئ في المنظمة: “حاليا نحن في موقف متأخر جدا في احتواء هذا الفيروس في أوروبا وبالتالي ليكون لنا السبق، سيتطلب الأمر تكثيفا جديا في الإجراءات”.

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