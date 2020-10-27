المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ إل في إم إتش على تيفاني الأمريكية مقابل 16 مليار دولار

وكالات _ وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة استحواذ شركة السلع الفاخرة الفرنسية “إل.في.إم.إتش” على شركة المجوهرات الأمريكية تيفاني مقابل 16.2 مليار دولار.

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وقد أعلنت شركة تيفاني موافقة المفوضية الأووروبية في بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأمريكية مساء الاثنين بعد ختام التعاملات في البورصة.

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يذكر أن موافقة المفوضية وهي المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي هي الخطوة الأخيرة المطلوبة لاتمام صفقة الاستحواذ.

في الوقت نفسه فإن “إل.في.إم.إتش” مازالت تعرقل الصفقة حيث حاولت الشركة الفرنسية التراجع عنها في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولكن تيفاني تصر على اتمام الاتفاق ولجأت كل شركة من الشركتين إلى مقاضاة الأخرى حيث من المنتظر أن تبدأ المحاكم نظر هذه الدعاوى في العام المقبل. وإذا تمت الصفقة فستكون أغلى صفقة استحواذ بالنسبة للشركة الفرنسية.

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