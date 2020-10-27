بي.بي تحقق أرباح صافية بقيمة 100 مليون دولار في الربع الثالث

وكالات _ تحولت شركة بي.بي البريطانية إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي لتسجل صافي أرباح 100 مليون دولار. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج جاءت النتائج أفضل من التوقعات مقارنة بالخسائر التي تكبدتها في الربع الثاني من العام الحالي والتي قدرت بـ 6.7 مليار دولار. اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج وأرجعت بي.بي سبب التحول إلى الربحية إلى تحسن الطلب على النفط خلال الفترة الأخيرة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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