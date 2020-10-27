قطاع الأعمال: 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية

في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي، فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة.

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وتمت ترسية المزاد على شركات “أبو مضاوي، والمجد، وألكان، وهيدرو فودز”، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطار بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيه للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.

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