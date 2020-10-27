مال وأعمال

النساجون الشرقيون تعلن انضمامها لمبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

فاروق يوسف _ أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن انضمامها لمبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات، والتي أعلنت عنها وزارة المالية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت الشركة في بيان للبورصة، أن البرنامج سيحل محل الاتفاقية الموقعة في نهاية عام 2019، والتي كانت تنص على دفع المستحقات على أقساط موزعة على 4 سنوات.

اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج

وأشارت النساجون الشرقيون إلى أن المبلغ المستحق من دعم الصادرات يبلغ نحو 317 مليون جنيه وذلك عن صادرات حتى تاريخ 30 يونيو 2019.

ولفتت إلى أن طريقة سداد دعم الصادرات للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي لاتزال تحت قيد الدراسة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النساجون الشرقيون تعلن انضمامها لمبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا