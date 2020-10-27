النساجون الشرقيون تعلن انضمامها لمبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات

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فاروق يوسف _ أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن انضمامها لمبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات، والتي أعلنت عنها وزارة المالية.
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وقالت الشركة في بيان للبورصة، أن البرنامج سيحل محل الاتفاقية الموقعة في نهاية عام 2019، والتي كانت تنص على دفع المستحقات على أقساط موزعة على 4 سنوات.
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وأشارت النساجون الشرقيون إلى أن المبلغ المستحق من دعم الصادرات يبلغ نحو 317 مليون جنيه وذلك عن صادرات حتى تاريخ 30 يونيو 2019.
ولفتت إلى أن طريقة سداد دعم الصادرات للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي لاتزال تحت قيد الدراسة.
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