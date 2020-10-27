الدلتا للسكر تتكبد 62.2 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر بسبب القروض البنكية وانخفاض أسعار الطاقة

فاروق يوسف _ حققت شركة الدلتا للسكر صافي خسائر بقيمة 62.253 مليون جنيه، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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وأوضحت في بيان للبورصة، أن سبب الخسارة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، والتي حدثت فيها انخفاض وتدني لأسعار الطاقة، والتي تؤثر على سلعة السكر وصلت إلى ذروة الانخفاض في النصف الثاني من عام 2019، وحتى تاريخه، ونتيجة لحدوث جائحة كورونا في بداية عام 2020، وانخفاض في الطلب على السكر ووجود وقرهةبالأسواق المحلية.

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وأضافت الدلتا للسكر، أن هذا الأمر انعكس بالسلب والانخفاض على أسعار السكر بالسوق المحلي لما هو أقل من سعر تكلفة الانتاج حيث بلغ فارق سعر البيع عن التكلفة في حدود +- 1400 جنيه للطن مما شكل أعباء مالية جمه على الشركة متمثلة في البيع بأقل من التكلفة طبقاً للأسعار السائدة والمتاحة في السوق المحلي.

وقالت إن السبب الثاني في الخسارة هو قيامها بتدبير المواد الخام المساعدة ومستلزمات الانتاج بشكل مصروفات مدفوعة مقدماً كمدخلات إنتاج للموسم القادم، وكذا سداد مستلزمات الزراعة والتقاوي وخلافه مع سداد مستحقات مزارعي بنجر السكر المورد كأحد أهم مستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي تتطلب سحب تسهيلات بنكية لتأمين موسم الإنتاج وهذه التسهيلات البنكية تزيد من قيمة الأعباء المالية الخاصة بالشركة.

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