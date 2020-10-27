المركزي يشدد على البنوك بضرورة إحاطة مجالس إداراتها بالضوابط الصادرة عنه

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شدد البنك المركزي المصري المصري، على البنوك بضرورة إحاطة مجالس إداراتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإدراجها في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة.
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وذكر خطاب دوري صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2020، حمل توقيع نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أنه إلحاقا بالكتاب الدوري الصادر في 25 مايو 2017، وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، فيما يتعلق بحصول أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجه مع ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية بهدف تحقيق السلامة المالية للبنك.
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وشدد المركزي على ضرورة عرض وإحاطة مجالس الإدارة بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه، على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة، مؤكدا أن الأمر سيكون محل متابعة ومراجعة من البنك المركزي المصري.
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