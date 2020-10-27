مال وأعمال

المركزي يشدد على البنوك بضرورة إحاطة مجالس إداراتها بالضوابط الصادرة عنه

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شدد البنك المركزي المصري المصري، على البنوك بضرورة إحاطة مجالس إداراتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإدراجها في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة.

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وذكر خطاب دوري صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2020، حمل توقيع نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أنه إلحاقا بالكتاب الدوري الصادر في 25 مايو 2017، وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، فيما يتعلق بحصول أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجه مع ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية بهدف تحقيق السلامة المالية للبنك.

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وشدد المركزي على ضرورة عرض وإحاطة مجالس الإدارة بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه، على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة، مؤكدا أن الأمر سيكون محل متابعة ومراجعة من البنك المركزي المصري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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