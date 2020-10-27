البورصة تصعد 0.38% في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10552 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.38%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 60.55 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 02.26%، و 1.95% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 887.220 مليون جنيه على 172 شركة من خلال 20506 عملية.

واستحوذ سهم البنك التجاري الدولي منها على مبلغ 327.358 مليون جنيه منخلال 1.097 ألف عملية، بنسبة 34.6% من إجمالي التداولات.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركة مقابل تراجع 27 في حين لم تتغير أسعار 22.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 250.404 مليون جنيه، منها 218.522 مليون جنيه للمؤسسات، و31.882 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 237.011 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 237.026 مليون جنيه مقابل 15.340 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 13.392 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 35.736 مليون جنيه، مقابل 22.343 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.28%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.91%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.50%.

في حين تصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.13%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 3.12%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 2.65%.

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