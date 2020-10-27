تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في سبتمبر الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و242 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 509 ملايين و87 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و585 مليونًا و207 آلاف جنيه.

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وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 389 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت مليارًا و139 مليونًا و40 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 5 ملايين و822 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و94 مليونًا و294 ألف جنيه.

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