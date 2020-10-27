شريف سامي: بحثنا مع البنك المركزي المصري المخالفات المنسوبة للتجاري الدولي وبدأنا تصويبها

– قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، يوم الثلاثاء إن مصرفه بحث مع البنك المركزي المصري المصري المخالفات المنسوبة له وبدأ تصويبها بالتنسيق مع مراقبي الحسابات.

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أضاف شريف سامي ردا على استفسارات لرويترز “اجتمعنا أمس مع المعنيين بهذا الملف في البنك المركزي المصري وجرت مناقشة مطولة لنتائج التفتيش والمخالفات التي تضمنتها والتعرف على توجيهات البنك المركزي المصري بشأن تعزيز عدة جوانب في الالتزام والرقابة الداخلية”.

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كان التجاري الدولي قال يوم الجمعة إن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك قرر ترك منصبه بأثر فوري بناء على قرار من البنك المركزي المصري، والذي أشار إلى ملاحظات رقابية.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان يوم الجمعة أنه وافق على تعيين سامي رئيسا لمجلس إدارة التجاري الدولي مما يجعله في وضع يؤهله للعمل على معالجة بواعث القلق لدى المركزي بشأن الامتثال التنظيمي والحوكمة.

وقال شريف سامي لرويترز “اجتمعت صباح اليوم مع عدد من المديرين التنفيذيين بالبنك (التجاري) وبدأنا التنسيق مع مراقبي الحسابات لدراسة كل ملاحظة بشكل مفصل وتقييم أثرها أو تحديد أي إجراءات تصويبية مطلوبة، وهو ما ستتولاه عدة فرق عمل على مدى الأيام القادمة”.

وأضاف “العمل يسير بصورة طبيعية في مختلف فروع البنك ومن خلال قنواته الإلكترونية”.

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